Betriebsführungen im Ferienprogramm

Besichtigung und Exkursion: Einblicke gewinnen

Schwarmstedt. „Hinter die Kulissen schauen“, unter diesem Motto stehen zwei Veranstaltungen des Schwarmstedter Ferienprogramms. Am Dienstag, 4. Juli, gewährt der Recyclingbetrieb ARS Einblick in die Verarbeitung von Wertstoffen und Abfällen. Treffpunkt ist 15 Uhr am Eingang Am Varrenbruch 16. Um Anmeldung bei Peter Brandt, Telefon (01 73) 6 04 12 61, wird gebeten. Am Donnerstag, 27. Juli, geht es mit der Bahn nach Hannover. Hit Radio Antenne lädt Ferienprogrammkinder ab 12 Jahren in die Studios ein. Hier sind die Plätze begrenzt, so dass eine zügige Anmeldung erfolgen sollte. Auch hier leitet Peter Brandt vom Samtgemeinde-Jugendring-Vorstand die Veranstaltung. Für die Fahrt werden fünf Euro als Eigenbeitrag eingesammelt. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr am Schwarmstedter Bahnhof. Auskünfte zu beiden Aktionen können auch per E-Mail (brandt.gilten@web.de) eingeholt werden.