Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 29. März, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Frohe Ostern, Pauli“ von Brigitte Weninger und Eve Tharlet: Es herrscht Aufregung bei Familie Kaninchen. Sie haben gehört, dass im Wald ein Hase wohnen soll, der an Ostern jedem Kind farbige Eier und kleine Geschenke bringt. Pauli und seine Geschwister machen sich sofort auf die Suche, aber der Osterhase ist nirgends zu finden. Die Kaninchenkinder sind enttäuscht. Doch dann hat Pauli eine wunderbare Idee und am Ostermorgen erleben Pauli und seine Familie eine Riesenüberraschung.

Anschließend wird im Saal auch gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten; Eintritt: ein Euro (Begleitperson frei).