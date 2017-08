Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 16. August, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Supadupa-Schwein“ von Daniel Napp: Bereits als kleines Ferkel ist Borstel in den Superdünger gefallen. Seitdem hat er Superkräfte und tritt als Supadupa-Schwein immer dann in Erscheinung, wenn Hilfe gebraucht wird. Die benötigt Oma Nadelstrick, denn die Störche haben ihren Lieblingspullover geklaut. Nachdem Schlump, die Maus, Supadupa-Schwein in sein Heldenköstum gezwängt hat, legen die beiden los. Leider klappt das nicht so, wie es soll. Anschließend wird im Saal auch gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung circa 45 bis 60 Minuten; der Eintritt beträgt einen Euro (Begleitperson frei).