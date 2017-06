Bilderbuchkino in Schwarmstedt

Zwei Bücher werden im Saal des Uhle-Hofes vorgestellt

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 14. Juni, ist es wieder soweit und alle Kinder ab vier Jahren sind um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino der Samtgemeindebücherei Schwarmstedt in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Vorgestellt werden dieses Mal zwei Bücher: „Urmel taucht ins tiefe Meer“ von Max Kruse und Günther Jakobs – Das Urmel ist ganz aufgeregt. Professor Habakuk Tibatong hat eine Tauchtablette erfunden, mit der man ganz lange unter Wasser bleiben kann ohne Luft zu holen. Damit können das Urmel und seine Freunde die geheimnisvolle Welt tief unten im Meer erkunden. Und was sie dort finden, ist eine Sensation!Nach einer Pause folgt dann „Der Ernst des Lebens“ von Sabine Jörg und Antje Drescher – „Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens“, sagen die Großen zu Annette. Aber was das genau bedeutet, das sagen sie nicht. Soll sich Annette da überhaupt auf den ersten Schultag freuen? Als sie den Ernst des Lebens dann tatsächlich kennenlernt, ist alles ganz anders als gedacht. Und zwar so wunderbar anders, dass Annette beschließt, sich in Zukunft von den Großen nie mehr Angst machen zu lassen.In der Pause zwischen den beiden Lesungen können die Kinder in den Büchern der Bücherei stöbern und lesen oder sie leihen sich die gefundenen Bücher aus. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten; Eintritt einen Euro, Begleitperson frei.