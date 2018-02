Bildung einer Menschenkette

Demonstration gegen den Bau einer Logistikhalle am 17. Februar

Buchholz/Marklendorf. Die „Interessengemeinschaft Gewerbeentwicklung Buchholz/Marklendorf“ bildet am Sonnabend, 17. Februar, um 14.30 Uhr am Rande des geplanten Baustandortes der Logistikhalle (circa 300 Meter lang und 14 Meter hoch) eine Menschenkette und ruft die Bürger zur Teilnahme auf.Die Bürgerinitiative verfolgt damit das Ziel, dass viele Gegner des Hallenbaus dabei sind, um damit gemeinsam ein eindrucksvolles Zeichen des Protestes zu setzen. Den Entscheidern soll bildlich vor Augen geführt werden, dass viele Menschen gegen dieses Bauvorhaben sind, welches den Bürgern fast nur Nachteile und keine Vorteile bringt. Die Entscheidung für oder gegen den Bau ist noch lange nicht gefallen, der Protest lohnt sich daher, gemeinsam und mit allen Kräften. Die Menschenkette wird in einer Fotodokumentation festgehalten.Wer sich über Ziele, Termine und anstehende Aktionen informieren oder mitmachen möchte, kann die Webseite: www.initiative-Buchholz.de aufrufen und über die Ansprechpartner oder per Mail an IG-Buma@web.de alle gewünschten Infos bekommen.