Blutspende

Schwarmstedt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes kommt am Donnerstag, 24. November, von 15 bis 19.30 Uhr in die Spendenräume in die Schule an der Alten Leine, Am Schloonberg 11. Der DRK-Ortsverein freut sich auf viele Spender. Für das leibliche Wohl ist mit einem Imbiss gesorgt.