Blutspende in Lindwedel

In einer knappen Stunde Lebensretter werden

Lindwedel. Am Freitag, 17. Februar, haben alle tapferen Blutspender ab dem 18. Lebensjahr die Möglichkeit, in einer knappen Stunde zum Lebensretter zu werden. Ab 17 Uhr steht das Team der Interessengemeinschaft Blutspende und das DRK in der Grundschule an der Schulstraße 2 bereit, um den Spendern den kleinen Piks so angenehm wie möglich zu machen. Mitzubringen sind ein bisschen Mut, wenn vorhanden der Blutspenderpass und ein gültiges amtliches Personaldokument mit Lichtbild (Personalausweis oder der Führerschein).Bei der Spendenaktion im August 2016 konnten 69 tapfere Blutspender begrüßt werden. Die vier Erstspender und zahlreiche Jubiläumsspender freuten sich über Gutscheine des Hotels Ballands. Auch konnten zwölf Ehrennadeln und Urkunden verliehen werden. Durch die angebotene Kinderbetreuung ist es auch Familien möglich an der Blutspende teilzunehmen und im Anschluss gemeinsam Abendbrot zu essen.Die Sprecherinnen der IG Blutspende Claudia Minke und Heike Lorenz und die vielen ehrenamtlichen Helfer bitten um zahlreiche Teilnehmer. Erst am 18. August wird es wieder die Möglichkeit geben, in Lindwedel Blut zu spenden.