Brand einer Jagdhütte

Gilten. Eine Jagdhütte am Ahldener Weg in Gilten brannte am Montagabend gegen 19.45 Uhr völlig aus. Das aus ungeklärter Ursache ausgebrochene Feuer beschädigte auch zwei Pkw, die in der Nähe standen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 20.000 Euro.