Buchholzer Dorflauf

Buchholz. Am Sonntag, 10. September, ist es wieder soweit: der 3. Buchholzer Dorflauf findet

statt. Hierbei bietet der SVN Buchholz als Veranstalter drei verschiedene Wettbewerbe an. Die Fünf- beziehungsweise Zehn-Kilometer-Strecke beginnt am Sportplatz und führt von da aus durch

Buchholz/Aller. Ebenso wird es einen Kinderlauf über 1.200 Meter geben, der auf dem Sportplatz stattfindet. Außerdem wird es in diesem Jahr eine Teamwertung geben. Die Zeitmessung für die fünf und zehn Kilometer erfolgt elektronisch. Egal ob Hobby- oder Profiläufer, jeder kann mitmachen. Selbstverständlich sorgt der SVN

Buchholz für die Verpflegung während und nach dem Lauf. Eine Anmeldung erfolgt über die Homepage des SVN Buchholz (www.svnbuchholz.de). Dort sind auch weitere Informationen und Ansprechpartner zu finden. Als Tipp: Bei einer Gruppenanmeldung ab zehn Personen gibt es pro Person einen Euro als Verzehrgutschein.