Buchholzer Geschichte Teil sieben

Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ lädt ein

Buchholz. Zu einem Bildervortrag mit dem Thema „Buchholz/Aller um 1900 und später“ von Joachim Plesse lädt die Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ in das Buchholzer Dorfgemeinschaftshaus am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr ein. Joachim Plesse wird anhand von zum Teil bisher nicht veröffentlichten Bildern über den Raseneisenerzabbau durch den Unternehmer Friedrich Ruppin im Buchholzer Lister um 1900 berichten. Darüber hinaus geht es um die Anfänge der Buchholzer Bäckerei und eine unheimliche Begegnung in Söffges Backstube. Friederich Magers und das leidige Federvieh ist ein anderes Thema. Die Abbauerstellen Langrehr, Rusten, Garbers, Behning, und Tindlers werden anschaulich gezeigt. Das Buchholzer Spritzenhaus und (k)ein Nachweis? Auch dieser Frage wird nachgegangen. Ebenso wann und warum in Buchholz Anfang des 20. Jahrhunderts die Lichter angingen.Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt selbst gebackenen Kuchen. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Veranstaltung wird wieder einem sozialen Zweck zugeführt. Um Anmeldung wird gebeten bei Joachim Plesse unter Telefon (0 50 71) 6 80 oder E-Mail joachim-plesse@t-online.de.