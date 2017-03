Buchlesung von Pierre Maurice

„Aus den Kindertagen der Region und des mittelalterlichen Reiches: 770 Jahre vor unserer Zeit“

Schwarmstedt. Der Deutsch-Schweizer Autor Pierre Maurice stellt im Schwarmstedter Antiquitäten-Café das wenige Tage später auf der Leipziger Buchmesse erscheinende Buch „Tempus Invocationum – Zeit der Anrufungen“ am Freitag, 17. März, um 19 Uhr vor. Der Mönch Carolus durchwandert dabei – literarisch, aber eng an die historischen Fakten angelehnt – in den Jahren 1247 bis 1250 das damalige deutsche Reich. Und er berührt auf seinen Reisen die Region um Aller, Leine und Weser, insbesondere Celle, Verden und Neustadt, mehrfach. Der Eintritt ist frei. Getränke und Snacks werden vom Antiquitäten-Café anhand der Tageskarte angeboten. Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 27 37.