Bürgerbüro geschlossen

Schwarmstedt. Aufgrund dringend notwendiger Renovierungsarbeiten und der damit einhergehenden Umbaumaßnahmen bleibt das Bürgerbüro der Samtgemeinde Schwarmstedt sowie die Touristinformation am Freitag, 14. Juli, und am Sonnabend, 15. Juli, geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit des Bürgerbüros ist am Freitag, 14. Juli, regulär bis 17 Uhr gewährleistet.