Bürgerbusverein informiert

Schwarmstedt. Die nächste Fahrer- und Vorstandssitzung des Bürgerbusvereins findet am Montag, 17. Juli, um 19 Uhr im Bürgerbusbüro statt. Um rege Beteiligung wird gebeten. Entschuldigen möchte sich der Bürgerbusverein bei seinen Fahrgästen für die in den letzten Wochen entstandenen Schwierigkeiten auf Grund unvorhersehbarer technischer Probleme. „Wir möchten Sie bitte, uns weiterhin die Treue zu halten", so der Vorstand. Bei Problemen können Fahrgäste immer unter den Telefonnummern (90 50 71) 33 45 oder (01 52) 53 85 06 86 anrufen.