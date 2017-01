Bürgersprechstunde mit Gudrun Pieper

Schwarmstedt. Das Gespräch mit den Bürgern ist der CDU-Landtagsabgeordneten Gudrun Pieper besonders wichtig, um zu erfahren, wo der Schuh drückt. Deswegen lädt die Politikerin zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde in ihr Wahlkreisbüro nach Schwarmstedt ein. Am Montag, 16. Januar, in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr können Bürger persönlich mit Gudrun Pieper in Kontakt treten. Viele Menschen haben bereits die Möglichkeit genutzt auf diese Weise mit ihr ins Gespräch zu kommen. Es genügt eine telefonische Anmeldung im Wahlkreisbüro unter Telefon (05071) 8 00 25 25. Bürger können auch eine E-Mail an info@gudrunpieper.de schreiben.