Bürgerstammtisch

Buchholz. Am kommenden Sonntag, 29. Januar, lädt der CDU-Ortsverband Bucholz/Marklendorf zum 1. CDU-Bürgerstammtisch im Jahr 2017 in Plesses Gasthof ein. Ab 10.30 Uhr wird in gemütlicher Runde über aktuelle Themen in der Gemeinde informiert. Im Mittelpunkt soll dieses Mal die Information und Diskussion über die Verkehrssituation auf der Kreisstraße vor der Grundschule in Buchholz stehen. Alle Mitbürger sind herzlich eingeladen bei dieser Gelegenheit auch ihre Wünsche, Ideen und Anregungen, natürlich gern auch zu allen anderen Themen, den CDU-Ratsmitgliedern mitzuteilen. Der CDU-Bürgerstammtisch findet in regelmäßigen Abständen in Buchholz und in Marklendorf statt. Die weiteren Termine für dieses Jahr sind für den 26. März, 28. Mai, 30. Juli, 24. September sowie den 26. November angesetzt. Die CDU freut sich auf viele Teilnehmer und gute Gespräche.