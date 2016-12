Büro durchsucht

Buchholz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in einen Betrieb an der Schwarmstedter Straße ein, indem sie die Scheibe eines Rolltores einschlugen. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, eine Tür aufzuhebeln. Im Inneren des Objekts

durchsuchten sie Schubladen eines Büros. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.