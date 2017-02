Bunter Nachmittag

Heiderose Weber lädt ins Seniorenbüro ein

Schwarmstedt. Als ehemalige Sportlehrerin ist Heiderose Weber nicht nur vielen Schwarmstedtern bekannt, sondern hat auch in Großburgwedel, Lindwedel und Walsrode jahrelang Fitness-Kurse gegeben, unter anderem Aerobic, Orientalischen Tanz, Wasser- und Seniorengymnastik. Für die Bewohner des Dorotheenhofes wurde von ihr eine „Fröhliche Runde für Senioren“ aufgebaut und zehn Jahre lang geleitet.Nun möchte sie zu einem bunten Nachmittag in das Büro des Senioren- und Behinderten-Beirates, Hauptstraße 4 einladen. Es erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Wortspielen, Gedichten, Musik, Liedern, Erzählen, Gedächtnistraining, kleinen Gymnastikübungen im Sitzen, Geselligkeit und Spaß, um sich die körperliche und geistige Fitness im Alter zu erhalten.Eingeladen sind alle Senioren und Menschen mit Behinderung, die etwas für ihre körperliche und geistige Fitness im Alter tun wollen am Donnerstag, 2. März, um 16 Uhr. Auch interessierte ausländische Mitbürger sind willkommen, denn Integration geschieht am schnellsten über Musik, Wort und Spiel.