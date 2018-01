Bunter Nachmittag

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 1. Februar, ab 15 Uhr geht es beim Seniorennachmittag in den Räumen des Senioren- und Behindertenbeirats in Schwarmstedt, Hauptstraße 4 um das Thema „Wie beeinflussen Uhr und Zeit unseren Alltag und unser Leben?“ wie immer bei Kaffee, Tee, Keksen und freiem Eintritt.