Bürgerstammtisch 2018 der CDU Buchholz/Marklendorf

Henrik Rump spricht über Schutzgebiete, Bücherbus und Heidekreisklinikum

Buchholz. Auch in diesem Jahr hält die CDU Buchholz/Marklendorf an ihrem bewährten Bürgerstammtisch fest. Am Sonntag, 28. Januar, findet der erste CDU-Bürgerstammtisch diesen Jahres in Plesses Gasthof statt. Ab 10.30 Uhr wird dann der Vorsitzender des CDU-Samtgemeindeverbandes und Kreistagsabgeordneter Henrik Rump über die aktuellen Sachstände zu den Themen Schutzgebietausweisungen, Bücherbus und Heidekreisklinikum informieren. „Wir freuen uns sehr, dass Henrik Rump bei diesem Stammtisch bei uns zu sein wird und unsere Gäste zu den verschiedenen Themen auf den neuesten Stand bringen wird“, erklärt Joachim Plesse (Vorsitzender der CDU Buchholz/Marklendorf). „Durch seine aktive Mitarbeit in den entsprechenden Ausschüssen im Kreistag ist Henrik der perfekte Ansprechpartner und Referent hierfür“, so Plesse weiter. Hierzu sind alle interessierten Mitbürger herzlich eingeladen.„Wir haben im letzen Jahr viele positive Erfahrungen mit unserem Bürgerstammtisch gesammelt und möchten auch in Zukunft unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Buchholz und Marklendorf die Möglichkeit geben, bei diesen Stammtischen ihre Wünsche, Ideen und Anregungen einzubringen!“, erläutert Plesse noch einmal die Idee des CDU-Bürgerstammtisches.Der CDU-Bürgerstammtisch findet in regelmäßigen Abständen in Buchholz und in Marklendorf statt. Über die weiteren Termine wird jeweils rechtzeitig informiert. Die CDU freut sich auf viele Teilnehmer und gute Gespräche in gemütlicher Runde.