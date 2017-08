CDU-Bürgerstammtisch

Buchholz. Am Sonntag, 13. August, lädt der CDU-Ortsverband Buchholz/Marklendorf zum 5. Bürgerstammtisch in diesem Jahr ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Kundenparkplatz vor der Bäckerei Vatter in Buchholz.

Die Bäckerei Vatter ist als Familie und auch als Betrieb fest mit der Region verbunden. Ihre Mitarbeiter stammen überwiegend aus der Region und sie setzten als regionales Unternehmen bevorzugt auch auf regionale Lieferanten. Mittlerweile gibt es über 35 Vatter-Fachgeschäfte in der Region. 2008 wurde ein modernes Backhaus im Buchholzer Gewerbegebiet errichtet, sodass von hier aus jedes einzelne Fachgeschäft mit eigenem Fuhrpark mehrmals täglich mit frischen Backwaren beliefert werden kann. Der Seniorchef Eckehard Vatter wird ab 10.30 Uhr eine Einweisung/Führung in die Produktionsstätte in Buchholz geben und die zurzeit laufende Erweiterung seines Betriebes erläutern.

Anmeldungen gern an Joachim Plesse unter Telefon (0 50 71) 6 80, Uwe Heinsius (0 50 71) 25 83 oder Otto Holze (01 71) 2 00 98 40.