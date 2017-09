CDU-Bürgerstammtisch

Buchholz. Passend zum am kommenden Sonntag, 24. September, auf Bundesebene stattfindenden politischen Großereignis, der Bundestagswahl, lädt die CDU Buchholz/Marklendorf zum 6. Bürgerstammtisch in Plesse's Gasthof ein. Um 10.30 Uhr stehen die Mitglieder der CDU-Fraktion im Gemeinderat wieder für Fragen, Anregungen und Wünsche aller Bürger aus Bucholz und Marklendorf zur Verfügung. „Hier ist jeder herzlich eingeladen, einfach mal seine Meinung zu sagen, zu aktuellen Themen, die im Rat behandelt werden, aber auch zu Themen, die unter den Nägeln brennen. Denn nur wenn wir wissen, was die Menschen bewegt oder vielleicht auch nervt, können wir Dinge anschieben und verbessern“, so Uwe Heinsius, 2.Vorsitzender der CDU Buchholz/Marklendorf. Die CDU Buchholz/Marklendorf freut sich auf viele Gäste und eine schöne Zeit in gemütlicher Runde.