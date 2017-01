CDU-Spieleabend

Schwarmstedt. Die CDU Schwarmstedt lädt wieder zum traditionellen Spieleabend ein!

Am Freitag, 27. Januar, können Interessierte ab 19 Uhr in Tepe’s Gasthof in Schwarmstedt den Knobelbecher schwingen oder die Karten auf den Tisch bringen. Bei einem Einsatz von zehn Euro erwartet die Teilnehmer attraktive Fleischpreise.

Es wird Skat und Doppelkopf gespielt sowie geknobelt. Anmeldungen bis 25. Januar bei Karla Engehausen, Telefon (0 50 71) 51 16 08 oder direkt bei Tepe’s Gasthof unter Telefon (0 50 71) 9 81 20.