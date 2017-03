CDU-Stammtisch

Buchholz/Marklendorf (eg). Am Sonnatg, 26. März findet der zweite CDU-Bürgerstammtisch des CDU Ortsverbandes Buchholz/Marklendorf in Plesses Gasthof ab 10.30 Uhr statt. Hauptthema des Stammtisches wird die Spielplatzsituation in der Gemeinde sein, weiterhin wird über aktuelle Problematik und Stand der weiteren Planungen berichtet. Der CDU.Bürgerstammtisch findet regelmäßig in Buchholz und Marklendorf statt. Weitere Termine sind für Sonntag, 28. Mai, Sonntag, 30. Juli, Sonntag, 24. September und Sonnatg, 26. November, angesetzt. Die CDU würde sich über viele Teilnehmer freuen.