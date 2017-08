Computergrundkurs

Heidekreis. Der Jugendhof Idingen bietet am Sonnabend, 19. August, für alle interessierten Kinder ab zehn Jahren ein Tagesseminar „Grundkurs Computer“ an. Der speziell auf die jüngere Altersgruppe abgestimmte Kurs ist die Eingangsvoraussetzung für alle weiterführenden Computerseminare des Jugendhofes Idingen. Inhaltlich lernen die Kinder den sinnvollen Umgang mit dem Computer. Sie starten mit der Gestaltung von eigenen Visitenkarten, die sie mit bunten Grafiken und dem eigenen Foto verschönern können. Im weiteren Bereich der Textverarbeitung werden sie einen Lebenslauf erstellen und viele persönliche Daten eingeben. Später kommen einzelne grafische Gestaltungen hinzu. An dem Kurs können auch Kinder ohne Grundkenntnisse am Computer teilnehmen. Kurzfristig sind noch einzelne Plätze frei geworden.

Interessierte Jungen und Mädchen ab zehn Jahren können sich noch unter der Telefon- nummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Se- minar informieren oder sich gleich anmelden.