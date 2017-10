Cross-Rock in Buchholz

Buchholz. Am Sonnabend, 21. Oktober, ab 10 Uhr veranstaltet der Verein Alle Fun in Zusammenarbeit mit den Motorcross – Uberfliegern auf dem Gelände der Familie Kolze, Am Bahnhof 5 in Buchholz, ein Quad-/Cross Vergnügen für jung und alt. Die Firma Linkies aus Wietze wird für Kinder und Jugendliche kostenlos Quads zur Verfügung stellen, um ein betreutes Fahren für Anfänger zu ermöglichen. Gerne können auch bereits „motorisierte“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene an dem Spaß teilhaben und „Nicht-Motorisierte“ einfach zuschauen.

Michael Threin, Stuntman-Fahrer, wird mit seiner Ducati einen Eindruck verschaffen, was alles mit einem Motorrad machbar ist, wenn man es beherrscht.

Aber nicht nur Quad und Crossfreunde kommen auf ihre Kosten, denn es werden auch einige historische Fahrzeuge zu sehen sein. Nach dem Motto sehen, hören, riechen und fühlen kann man diese Fahrzeuge Hautnah erleben. Ab 18 Uhr gibt es dann Rock und Tanz im Stall für jung und alt mit DJ Benni. Eine gemütliche Sofa-Ecke für die Junggebliebenen wird eingerichtet.