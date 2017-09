Interaktives Theaterkabarett von und mit Eva-Maria Admiral

Heidekreis. „Das Stück vom Glück“ heißt das interaktive Theaterkabarett von und mit Eva-Maria Admiral. Am Sonnabend, 23. September, ist es um 19.30 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ Krelingen zu sehen.Eva-Maria Admiral („Oskar und die Dame in Rosa“) war zehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und der Salzburger Festspiele. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen unter anderen den Theaterpreis der Ruhrtriennale. Im „Stück vom Glück“ – Untertitel: „Vom (Un)Glück und anderen Menschlichkeiten“ – schlüpft Eva-Maria Admiral in den Kittel von Paula Jablunska, Assistentin am Institut für Glücksforschung. Entwaffnender Humor und bestechende Wissenschaft ergänzen sich zu einer verblüffenden Bestandsaufnahme.Eva-Maria Admiral: „Entdecken sie den Glückspiloten in sich selbst! Staunen sie, wohin die Nadel ihres Kompasses zeigen könnte. Stolpern sie – über den Sinn zum Glück.“Das Theaterkabarett von und mit Eva-Maria Admiral ist eine inspirierende, interaktive Reise – und eine wahre Geschichte.Karten für das „Stück vom Glück“ sind für zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) im Vorverkauf in der Krelinger Buchhandlung, über www.cvents.de oder an der Abendkasse erhältlich.Das „Stück vom Glück“ wird im Rahmen des „Glücksseminars“ aufgeführt, das noch bis 24. September mit Eva-Maria Admiral und ihrem Mann Eric Wehrlin im Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum stattfindet. Infos unter www.grz-krelingen.de/freizeiten.