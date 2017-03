Die Bibel als Quelle des Lebens

Krelinger Gemeindetag am 2. April

Heidekreis. „Die Bibel – ein schwieriges Buch, das leicht zu verstehen ist“ ist das Thema des Krelinger Gemeindetages am Sonntag, 2. April, im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen (GRZ). Der Tag will dazu ermutigen, die Bibel neu als Quelle des Lebens für sich persönlich zu entdecken.Der Krelinger Gemeindetag findet in Kooperation mit der Stiftung Marburger Medien statt. Er beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Glaubenshalle. Die Predigt hält Rolf Hille, langjähriger Studienleiter und Rektor am Bengel-Haus in Tübingen und von 1994 bis 2000 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Seit 2003 ist er Honorarprofessor an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Um 13 Uhr werden verschiedene Seminare angeboten. Die Ansprache in der Abschlussveranstaltung um 14.30 Uhr hält Frieder Trommer, Geschäftsführer der Stiftung Marburger Medien.Für den musikalischen Rahmen beim Krelinger Gemeindetag sorgen ein Krelinger Musikensemble und der Liedermacher Jörg Swoboda (Buckow). Für Kinder von vier bis zwölf Jahren wird während der Hauptveranstaltungen ein Extra-Programm angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.grz-krelingen.de oder Telefon (0 51 67) 97 00.