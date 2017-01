Vortrag und Dialog in Walsrode

Heidekreis. Die Mitwirkenden der Initiative Die Heide ist BUNT! freuen sich, eine weitere Veranstaltung ankündigen zu können: Wie ist die Stimmung im Land?Vortrag und offener Dialog mit Prof. Gerhard Wegner am Mittwoch, 11. Januar,um 18 Uhr im Gemeindehaus Walsrode, Am Kloster 1. Die Veranstaltungsreihe "Die Heide ist bunt" startet 2017 mit einem Vortrag und anschließender Diskussion mit Prof. Gerhard Wegner. Prof. Wegner ist der Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Hannover. Im Auftrag des Instituts wurde 2016 eine Studie zur "Stimmung in Deutschland" bezüglich des Zuzugs der Flüchtlinge durchgeführt. Er wird die Studie erläutern und nimmt auch Bezug auf die eventuelle Stimmungslage seit des Terroraktes in Berlin. Anschließend lädt er zu einem offenen Dialog ein. Die Veranstaltung wird von der Diakonie Walsrode, Pastorin Schäfer, organisiert.