Krelinger Gemeindetag mit Vishal Mangalwadi am 11. März

Heidekreis. „Das Evangelium – die Kraft, die Europa schuf“ ist das Thema des Krelinger Gemeindetages am Sonntag, 11. März. Beginn ist um 10 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ (Geistliches Rüstzentrum) in Krelingen. Referent ist der indische Philosoph, Theologe und Politiker Vishal Mangalwadi. Die US-Zeitschrift „Christianity Today“ bezeichnete ihn als „führenden christlichen Intellektuellen Indiens“.Mangalwadi ist Autor des Bestsellers „Das Buch der Mitte“. Als Nicht-Europäer weist er auf verblüffende Zusammenhänge zwischen der Freiheit und der prägenden Kraft der Bibel hin. Durch seine Außenansicht auf die westliche Kultur zeigt er mit erstaunlicher Sorgfalt und Kenntnis, wie durch Menschen, die nach christlichen Werten lebten, Europas Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Wohlstand geprägt wurden. Der Krelinger Gemeindetag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Von 13 bis 14 Uhr finden verschiedene Seminare statt, bevor der Gemeindetag um 14.30 Uhr mit der Abschlussveranstaltung endet. Für den musikalischen Rahmen sorgt ein Bläserensemble. Für Kinder von vier bis zwölf Jahren wird eine Kinderbetreuung angeboten.Informationen zum Krelinger Gemeindetag sind unter Telefon (0 51 67) 97 01 42 oder im Internet unter www.grz-krelingen.de erhältlich.