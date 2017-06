Noch Restkarten für Theaterstück erhältlich

Heidekreis. Mit viel Engagement und Herzblut spielt das Bomlitzer Theaterensemble LaFiBo die Kriminalkomödie „Die lästige Leiche“ und serviert nebenbei den Gästen viele Leckereien in der Mensa der Oberschule. Die kommende Aufführung am Sonnabend, 17. Juni, um 18 Uhr, ist bereits ausverkauft. Für den Kaffeenachmittag am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr, sind noch Plätze frei. Karten für die Nachmittagsveranstaltung gibt es noch unter der Hotline (01 52) 55 78 37 01 oder unter www.lafibo.de. Wer wissen möchte, wer denn nun der Täter und wer überhaupt das Opfer war, sollte die amüsante Kriminalkomödie im Stil von Louis de Funés, inklusiv „Nein!“ „Doch!“ „Ohh!“ nicht verpassen!