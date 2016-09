Diebstähle aus Fahrzeugen

Schwarmstedt. In der Nacht zu Donnerstag, 15. September, entwendeten unbekannte

Diebe aus zwei Fahrzeugen, die auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Schwarmstedt abgestellt waren, diverse Gegenstände. Dabei handelt es sich unter anderem um zwei Navigationsgeräte, ein Autoradio und ein Fernglas. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf rund 650 Euro geschätzt.