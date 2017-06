Diebstahl aus Wohnmobil

Essel. Aus einem unverschlossenen Wohnmobil, das am Hundeplatz an der Hannoverschen Straße in Essel abgestellt war, entwendeten Unbekannte ein Brillenetui mit Bargeld, einen Laptop und eine Handtasche mit Portmonee. Die Tat wurde am Sonntag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr begangen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.