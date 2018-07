Dienstleistungsbüro in Bad Fallingbostel am 14. Juli geschlossen

Heidekreis. Das Dienstleistungsbüro der Kreisverwaltung in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19, bleibt am Sonnabend, 14. Juli, geschlossen. Grund sind die durchzuführenden Asphaltierungsarbeiten auf der Vogteistraße. Die Mitarbeiter des Dienstleistungsbüros der Kreisverwaltung in Soltau stehen gerne innerhalb der gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.