Dienstleistungsbüro wegen Personalversammlung geschlossen

Heidekreis. Aufgrund von Personalversammlungen bleibt das Dienstleistungsbüro der Kreisverwaltung in Soltau am Montag, 14. November, und in Bad Fallingbostel am Dienstag, 15. November, jeweils ab 13 Uhr geschlossen.