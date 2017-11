Dieseldiebstähle und „Planenschlitzer“

Heidekreis. In der Nacht von Freitag, 24. November, auf Sonnabend, 25. November, kam es entlang der A 7 auf mehreren Parkplätzen zu Dieseldiebstählen. Es wurde Diesel aus Tanks

von Sattelzugmaschinen entwendet, während die Fahrer in den Schlafkabinen ihre Ruhezeit einhielten. Insgesamt wurde der Diebstahl von etwa 1.200 Liter Diesel angezeigt. Außerdem wurde im Gewerbegebiet von Bad Fallingbostel an mehreren dort abgestellten Lkw die Plane

aufgeschlitzt. Dies geschah vermutlich als Diebstahlvorbereitung. Zu einem Diebstahl der Ladung kam es jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.