Diskussion und Erfahrungsaustausch

Kinder auf dem Weg zur Zweisprachigkeit

Heidekreis. Warum vermischt mein Kind die Sprachen? Warum antwortet es auf Deutsch, obwohl ich doch eine andere Sprache mit ihm spreche? Überfordere ich mein Kind vielleicht mit zwei Sprachen? Ist es unhöflich, in der Öffentlichkeit eine Sprache zu sprechen, die andere nicht verstehen?Diese und weitere Fragen werden am Donnerstag, 21. September, von 9 bis 11.30 Uhr in Soltau besprochen. Es werden Tipps zur zweisprachigen Erziehung und natürlich Gelegenheit zu Nachfragen, Diskussionen und Erfahrungsaustauch geben. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Eltern, die ihre Kinder zweisprachig erziehen, an Pädagogen, die Eltern in der zweisprachigen Erziehung unterstützen möchten und an alle, die sich für diese Thema interessieren. Veranstalter ist die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis. Treffen ist im Landkreisgebäude, Harburger Straße 2. Es entstehen keine Kosten. Anmeldeschluss ist der 14. September. Anmeldungen bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.