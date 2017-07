Drohnen entwendet

Essel. In der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 7.30 Uhr beschädigten unbekannte Einbrecher am Schlehenweg die Fensterscheibe eines Büro- und Lagergebäudes auf Höhe des Fenstergriffes. Sie öffneten das Fenster, stiegen in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Drohnen. Die verschiedenen Arten von Drohnen haben einen Gesamtwert von 30.000 Euro.