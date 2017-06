E-Car-Sharing in Schwarmstedt

Gutschein-Verlosung für Probefahrten mit einem E-Auto auf der Gewerbeschau

Schwarmstedt. „E-Auto teilen „ – für diese Idee warb die die Projektgruppe E-Carsharing im Aller-Leine-Tal auch auf der Gewerbeschau Schwarmstedt. Mitglieder der Gruppe standen für Gespräche zur Verfügung und erläuterten anhand ausgehängter Skizzen und Berechnungen für das Schwarmstedter E-Dorfauto. Ziel ist die Schaffung einer E-Carsharing –Station in Schwarmstedt. Als Träger für das E-Car-Sharing ist die jüngst gegründete Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser (REALWEG) vorgesehen. Im Vorfeld der Messe wurden in Schwarmstedt und Bothmer Fragebögen zur Bedarfserhebung an die Haushalte verteilt, die am Infostand abgegeben, aber auch noch ausgefüllt werden konnten. Unter allen vorliegenden Interessentenbogen wurden Gutscheine für eine Probefahrt mit einem E-Auto verlost, die von der Energieagentur Heidekreis, der Firma Autoservice Andreas Herbst und von verschiedenen Privatpersonen spendiert wurden. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen (Energieberatung) steuerte noch zwei Gutscheine für Gebäudechecks bei. Die Gutscheine haben folgende Personen/Familien gewonnen: Schröder, Leschnikowski, von Bothmer, Moors, Reichenberg, Wintermanns, Minke, Schulze, Hundt, Rust, Geller, Kreitlowsowie sowie Tiele und König. Alle Gewinner und Gewinnern werden direkt benachrichtigt.Die Übergabe der Gutscheine mit den anschließenden Probefahrten ist für den 8. Juni, ab 16 Uhr, vorgesehen. Die Interessentenmeldungen für das E-Carsharing können noch weiterhin abgegeben werden und zwar im Schwarmstedter Bioladen „Grüner Mann“. Rückmeldungen werden auch von Jörg Zöllner auch per E-Mail (jzschwarmstedt@online.de) entgegen genommen.