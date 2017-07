Essel.



In der Nacht zum Montag vor drei Wochen brachen Täter in die Räumlichkeiten einerFirma im Schlehenweg in Schwarmstedt ein und entwendeten eine Vielzahl an Drohnen, Spielgeräten sowie einen E-Scooter. Der E-Scooter wurde zu einem Zweisitzer umgebaut und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die Polizei Schwarmstedt ermittelt in diesemFall und fragt: Wer hat den E-Scooter gesehen? Hinweise werden unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegengenommen.