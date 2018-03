Ehrenamtliches Engagement

Sprechstunde der Freiwilligenbörse

Schwarmstedt. Die nächste Nachmittags-Sprechstunde der Freiwilligenbörse Schwarmstedt findet am Donnerstag, 5. April, von 17 bis 18 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, statt.Die Freiwilligenbörse möchte noch einmal auf die Ehrenamtskarte hinweisen. Die niedersächsische Ehrenamtskarte ist eine attraktive Auszeichnung, um herausra- gendes Engagement zu würdigen. Hiermit wird denen etwas zurückgegeben, die sich in besonderer Weise für den Nächsten einsetzen, unser Zusammenleben bereichern und die Solidarität in unserer Gesellschaft fördern. Ob als Überraschung für den/die Vereinskameraden/in oder als Bestätigung des ei- genen Engagements: Inhaber der Ehrenamtskarte genießen Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtun- gen und bei zahlreichen Anbietern, so auch den kostenlosen Eintritt in das Hallen- bad Schwarmstedt. Infos zum Antragungsverfahren und der weiteren Vergünsti- gungen erhalten Sie in der Sprechstunde bzw. im Rathaus unter der Tel. 05071/809- 809. Auch auf der Internetseite der Freiwilligenbörse www.freiwilligenboerse- schwarmstedt.de. wird hierüber berichtet.