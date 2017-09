Ehrenamtspreis wird vergeben

Buchholz. Der Ehrenamtspreis 2017 der CDU Buchholz/Marklendorf wird am Donnerstag, 5. Oktober, in der Mensa des Dorfgemeinschaftshauses in Buchholz vergeben. Um 18.30 Uhr werden an diesem Abend gleich mehrere Preisträger für ihr außergewönliches, ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird durch die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper vorgenommen, die sich ganz besonders darüber freut in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen, einen so wichtigen Preis zu überreichen. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Für musikalische „Leckerbissen“ sorgt auch in diesem Jahr der Spielmannszug Buchholz. Die CDU Buchholz/Marklendorf freut sich über viele Gäste und auf eine tolle Veranstaltung.