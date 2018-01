Ein Film über die Welt von morgen

„Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“ am 13. Januar kostenfrei im Capitol-Theater

Heidekreis. Im Rahmen der Reihe KlimaDates lädt die Energieagentur Heidekreis am Sonnabend, 13. Januar, um 14 Uhr junge Menschen aus dem Heidekreis zum KlimaScreening in das Capitol-Theater in Walsrode ein. Im Anschluss an den Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ soll über Ideen für einen Heidekreis von Morgen nachgedacht und diskutiert werden. Die Teilnahme am rund dreistündigen Kinonachmittag ist kostenfrei und die ersten 50 Jugendlichen, die sich über die Webseite www.klimadates.de anmelden, erhalten im Kino eine Tüte Popcorn gratis.Die KlimaDates sind eine Veranstaltungsreihe der Energieagentur Heidekreis gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und BildungsCent. Sie informieren über den Klimawandel und geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich für mehr Klimaschutz zu vernetzten und einzusetzen. Weitere Infos zu den KlimaDates werden unter www.energieagentur-heidekreis.de und www.klimadates.de bekanntgegeben.