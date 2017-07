Geführte Fahrradtour in Rethem

Heidekreis. Ein Haus zieht um – bewegende Geschichten von bewegten Bauten lautet der Titel der geführten Fahrradtour am Sonntag, 30. Juli, von 13 bis 18 Uhr. Die Strecke ist circa 35 Kilometer lang.Jahrhundertelang zählten Fachwerkhäuser zum „Fahrenden Habe“ und auch heute gibt es noch mobile Immobilien. Auf dieser Radtour von Rethem/Aller über Hülsen, Hämelheide, Bosse und Frankenfeld lernen die Teilnehmer verschiedene umgesetzte Gebäude und ihre Geschichte kennen. Die Teilnehmer erfahren, warum ein Häuslingshaus aus der Heidmark heute an der Aller steht, wie ein alter Schafstall in seine Heimat zurückkehrte und woher eigentlich der Speicher im Londy-Park stammt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Burghof in Rethem, Lange Straße 2, 27336 Rethem (Aller). Eine Einkehr zu Kaffee und Kuchen ist geplant.