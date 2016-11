Einbrecher gestört

Buchholz/Aller. Am Mittwoch gegen 22.50 Uhr versuchte ein

Einbrecherpaar mittels Werkzeug in die Sporthalle am Kirchweg in

Buchholz/Aller einzubrechen. Dabei wurde es von einem Zeugen gestört

und flüchtete. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Laut Beschreibung ist der erste Täter männlich, zirka 1,60 Meter groß, schwarz

gekleidet und führte einen dunkelroten Rucksack der Marke "Tatonka" mit sich.

Der zweite Täter ist weiblich, etwa 18 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, hatte zu einem

Zopf gebundene, lockige Haare und war schwarz gekleidet. Hinweise zu dem

Täterpaar nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegen.