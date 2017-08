Einbrecher unterwegs

Schwarmstedt. Unbekannte Einbrecher waren offensichtlich in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet Am Varrenbruch gleich mehrfach aktiv. Sie brachen zunächst in ein Wohnhaus ein und durchwühlten diverse Schränke in mehreren Zimmern. Sie hebelten einen verankerten Tresor los und brachen ihn draußen auf. Auf einem Nachbargrundstück

gelangten sie danach in ein Firmengebäude und erbeuteten diverses Spezialwerkzeug und Fertigungsmaterial. Insgesamt verursachten sie einen Gesamtschaden im Wert von mehreren tausend Euro.