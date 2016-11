Einbrecher verfolgt

Lindwedel. Am Dienstag gegen 18 Uhr löste die Alarmanlage eines Hauses an der Helkenstraße in Lindwedel aus, als Einbrecher versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Zwei männliche Täter flüchteten und konnten von einem Nachbarn ein Stück verfolgt werden, bis sie in einem grauen Transporter entkamen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 30 Jahre alt, 188 bis 192 Zentimeter groß,

südländischer Typ, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, sprach akzentfrei Hochdeutsch, trug dunkle Fleece-Jacke mit grauen Streifen oder Zickzackmuster. Hinweise zu den Tätern nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter Telefon (0 51 91) 9 38 00 entgegen.