Einbruch

Schwarmstedt. In ein Wohnhaus am Ostdeutschen Weg in Schwarmstedt brachen

unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag ein. Sie schlugen eine Terrassentür ein und stahlen Bargeld und Schmuck aus dem Haus. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 51 91) 9 38 05 22.