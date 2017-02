Einbruch

Bothmer. Am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12.45 und 13.45 Uhr hebelten Einbrecher das rückwärtig gelegene Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Straße An der Dörbrake in Bothmer auf. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten Bargeld und Schmuck.