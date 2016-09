Einbruch in die Kirche

Schwarmstedt. Ein unbekannter Täter drang am Dienstag durch eine in der Kirche

befindliche Holztür in die Sakristei ein. Hierzu brach er einen Teil der Tür heraus und betätigte die beiden Verschlussriegel, so dass er in die Sakristei gelangte. Hier öffnete er mehrere Schränke und Türen und verließ dann ohne Stehlgut die Kirche durch den nicht verschlossenen Haupteingang.