Einbruch in Rohbau

Lindwedel/Hope. In einen gesicherten Rohbau eines entstehenden Wohnhauses brachen Unbekannte in Lindwedel/Hope ein. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag drangen die Täter in das Bauobjekt im Neubaugebiet Am Kaliberg ein und stahlen diverse Elektrowerkzeuge. Die Polizei Schwarmstedt bittet Zeugenhinweise unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 mitzuteilen.